Fossa coperta in via delle Suore. Appello al Consorzio di bonifica:: "La manutenzione è fondamentale"

CAPANNORIC’era una fossa a filo strada, in via delle Suore a Lammari, che portava l’acqua nel canale principale. C’era!... Perché oggi non c’è più e quello che resta è una traccia in più punti interrotta e riempita ormai di terra. I residenti della zona si appellano al Comune e al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, affinché predispongano i lavori per risagomare correttamente il suo corso ed evitare così futuri disagi.

"E’ un tratto di un piccolo canale che sarà al massimo lungo 100 metri – spiegano gli abitanti di Lammari – ma sono anni che nessuno ormaI ne fa più la corretta manutenzione. L’erba anche la tagliamo noi, altrimenti diventa troppo alta e non ci vede in questa via, perché la vengono a tagliare una volta ogni secolo e poi la buttano dentro, con il risultato che ormai il fondo si è ridotto ed è salito tantissimo. Il suo corso ormai è poco più che un rivolo appena accennato, i collegamenti con la fossa principale sono chiusi in alcuni punti e in altri, ad essere letteralmente murata e proprio lei a causa di smottamenti o per interventi non proprio regolamentari che negli anni hanno visto il riporto di terreno, magari per aprire le vie di ingresso nei terreni circostanti".

Certo è che i residenti sono preoccupati soprattutto in vista dei forti acquazzoni autunnali e invernali e chiedono che venga risagomata e che siano ripristinati i collegamenti e gli scoli in modo corretto, così da ristabilirne la piena efficienza. "Sappiamo bene ormai, che quando piove, – raccontano i residenti –, lo fa tutto insieme con grandi masse di acqua che insistono proprio sui piccoli corsi del reticolo idraulico minore. Non ci si può poi sorprendere se finisce che l’acqua allaga le case. Se le fosse sono chiuse e non possono ricevere correttamente l’acqua per trasportarla nei canali più grandi è evidente che, come in questo caso, uscirà sulla sede stradale e poi magari finirà con arrivare nelle case vicine, magari che sono più basse rispetto ai campi".

Il lavoro non sarebbe grandissimo, secondo i residenti, ma certamente importante per evitare futuri disagi agli abitanti della zona. "Siamo sicuri che il Comune e il Consorzio ascolteranno il nostro appello – ribadiscono gli abitanti – visto che la prevenzione è una delle tematiche che hanno entrambi a cuore".

Barbara Di Cesare