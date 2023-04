"Merci!": Capannori ringrazia in francese Stage della scuola edile “Btp-Cfa Aube“ Giovani al lavoro: riqualificato un muretto

Arrivati dalla Francia alcuni giovani si sono attivati per riqualificare un "pezzettino" di Capannori. Nove giovani che frequentano la scuola edile francese ‘Btp-Cfa Aube’ sono arrivati nella Piana di Lucca per uno stage formativo, organizzato nell’ambito di un progetto Erasmus.

In questo contesto di scambio di esperienze scolastiche è maturata la prova pratica che ha portato alla ricostruzione di un muretto di contenimento di un’aiuola, lungo via di Piaggiori a Segromigno in Monte nella zona di piazza Lazzareschi. Grazie ad un accordo di collaborazione realizzato tra la scuola francese e l’Ente Scuola Edile - CPT Lucca, che ha fornito il supporto tecnico, i giovani si sono quindi rimboccati le maniche e messi alla prova con un piccolo intervento pratico di restauro, che hanno portato a termine anche con il sostegno del Comune di Capannori, che ha fornito loro i materiali necessari alla muratura.

A lavoro terminato, per loro è arrivato il ringraziamento della comunità di Capannori, per voce dell’assessore ai Lavori pubblici, Davide Del Carlo, che ha compiuto un sopralluogo. L’assessore, oltre ad incontrare i giovani francesi, ha salutato anche il professore di muratura, Jerome Uzzanu e la professoressa di "Sicurezza nei luoghi di lavoro" Maria Forte Champignolle che li accompagnavano.

I giovani della scuola edile hanno prima dovuto demolire il vecchio rivestimento del muretto, molto deteriorato a causa del tempo, e ne hanno realizzato uno nuovo. Il rivestimento scelto è quello con pietra naturale locale, che ricorda i colori della pietra di Matraia e di Guamo. Il muretto, che è stato leggermente rialzato, così ristrutturato potrà adesso servire anche da seduta, in particolare per chi è in attesa dell’arrivo dell’autobus alla vicina fermata. Il lavoro dei giovani muratori ha quindi prodotto una doppia utilità, che ha meritato l’attenzione dell’amministrazione.

"Ringrazio gli studenti della scuola edile francese e i loro docenti - dichiara Del Carlo - per aver realizzato questo intervento che ha ripristinato il decoro e la sicurezza del muretto di via di Piaggiori, a favore della nostra comunità. Un grazie anche al presidente, Simone Bianchi e al vicepresidente, Lorenzo Sichei dell’ente scuola edile-CPT Lucca che da anni collaborano a queste importanti iniziative di formazione, ma anche di miglioramento delle opere pubbliche del nostro territorio".