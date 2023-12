Mercatino di Natale rosa per ricordare il valore della prevenzione

Un mercatino di Natale in rosa è in programma mercoledì 13 dicembre al Campo di Marte. Viene organizzato dalle “Amiche della Senologia” insieme all’associazione “Silvana Sciortino” per la lotta alle malattie neoplastiche, con la collaborazione dell’unità multidisciplinare di Senologia e della Zona distretto della Piana di Lucca, per diffondere nella comunità un messaggio all’insegna della prevenzione anche in occasione delle festività natalizie. Nell’invito a partecipare all’evento, le organizzatrici chiedono di fare una cosa con le proprie mani per il mercatino rosa, di portarla al banchetto sistemato di fronte all’edificio B di Campo di Marte, di sostenere i progetti dell’associazione Sciortino, di portare via un oggetto e metterlo sotto l’albero ricordandosi sempre dell’importanza della diagnosi precoce, anche a Natale. L’iniziativa è partita dalle pazienti in follow up.