Mercatino dei libri usati. Scattano le prenotazioni

Il Mercatino dei Libri Usati al Cantiere Giovani apre alla vendita al pubblico dei libri scolastici per le scuole medie e superiori; dopo due settimane di raccolta nelle quali è stato possibile lasciare i propri libri di testo in conto-vendita, l’associazione "Comitato Studenti per i Diritti allo Studio 2008 ODV" è pronta per iniziare la seconda fase del progetto che da anni riscontra all’interno del territorio un ampio successo con richieste di anno in anno sempre crescenti. "Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti fino ad ora - ci dice Carlo Basili, socio fondatore e membro del direttivo dell’associazione C.S.D.S 2008 ODV - , rispetto allo scorso anno abbiamo scelto di fare una settimana in più di raccolta che ci ha permesso di ricevere quasi 3.000 libri usati in queste prime due settimane di attività".

L’affluenza da parte degli utenti non riguarda però soltanto le consegne dei vecchi testi scolastici, anche per le vendite le richieste sono elevate. "Guardando ai dati dello scorso anno, quasi il 70% dei libri raccolti e presenti in magazzino sono stati dati via e abbiamo registrato una copertura del 98% per gli appuntamenti, ciò significa che in alcuni momenti non era possibile prenotarsi sia per la vendita sia per l’acquisto, con una media di un appuntamento ogni 10 minuti - continua Carlo Basili - ". Fino al 19 settembre è dunque possibile prenotarsi sul sito mercatinolibri.net per acquistare i testi scolastici a metà prezzo, mentre la raccolta, già iniziata l’8 luglio, continuerà fino al 12 settembre, dando così la possibilità di dare una seconda vita a libri usati, ma ancora adottati dalle scuole medie e superiori del territorio.

Un’attività di volontariato dalla quale l’associazione non trattiene alcun guadagno e che aiuta numerose famiglie della provincia. Le iniziative non si fermano però alla gestione e organizzazione del Mercatino dei Libri Usati, dalla fine dello scorso anno è attivo un nuovo progetto di aggregazione giovanile la cui idea è nata durante il periodo Covid. "Tana Liberi Tutti", questo il nome dell’iniziativa che ha lo scopo di creare uno spazio ricreativo e un centro di aggregazione giovanile nel quale divertirsi e stare insieme all’interno degli spazi del Cantiere Giovani. "Si tratta di uno spazio aperto oltre il periodo di attività del Mercatino e che molti ragazzi utilizzano per passare il tempo, fare progetti insieme o come aula studio, al quale è possibile accedere gratuitamente dopo essersi iscritti alla nostra associazione - conclude Carlo Basili -".

Andrea Falaschi