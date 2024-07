Mercatino dei libri usati. Prezzi più bassi del 50%

L’affare è dietro l’angolo, o meglio sullo scaffale, quando si tratta dello storico Mercatino dei libri usati organizzato dall’Organizzazione di volontariato Comitato Studenti per i diritti allo studio che dal 2008 si occupa della gestione. Da ieri l’attività è ripresa con la solita ampia scelta di testi delle scuole medie e superiori, nella sede unica del Cantiere Giovani, in via del Brennero 673. Il Mercatino è realizzato in collaborazione con la Provincia, Fondazione Ceis e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha il patrocinio della Regione e di vari Comuni della provincia. Da ieri è possibile vendere i propri libri scolastici di qualsiasi istituto della provincia di Lucca, dal 22 luglio prossimo sarà invece possibile sia prenotare i volumi di testo scolastici che vendere i vecchi.

"Come consuetudine – è il consiglio degli organizzatori – per garantire la sicurezza ed evitare inutili tempi di attesa, sarà necessario prenotare un appuntamento che sarà gestito esclusivamente online, attraverso il sito www.mercatinolibri.org, previa registrazione al portale che consentirà il monitoraggio da parte dell’utente di tutte le attività di compra-vendita direttamente online".

Il gestionale – un software specificatamente realizzato per il Mercatino da Pagina46 Soluzioni Digitali, azienda che ha all’interno ex volontari dell’Organizzazione, i quali, per anni, si sono occupati dell’attività di compravendita e, quindi, conoscono necessità e criticità – consente di avere sempre sotto controllo lo stato degli ordini, delle prenotazioni e delle vendite, tutto in un’ottica green, senza più la necessità di stampare ricevute e promemoria. "La nostra associazione – spiega il presidente del Comitato Studenti per i Diritti allo studio 2008, Claudio Della Nina – porta avanti da 16 anni un progetto che abbiamo cresciuto e rinnovato anno dopo anno. Creato e portato avanti da ragazzi delle scuole della città che hanno saputo affrontare sfide difficili. Un servizio da sempre molto apprezzato dalle famiglie e dagli studenti e consente di acquisicarico o trattenuta da parte dell’associazione. I libri vengono acquistati e venduti al 50% del prezzo di copertina.

Gli orari nella sede del Cantiere Giovani sono: dal lunedì al giovedì dalle 16-19. E’ necessario prenotare un appuntamento tramite il sito web www.mercatinolibri.org.