Menesini ricorda il Rwanda di ’Mamma Carla’

Cordoglio a Castelvecchio di Compito, suo paese di origine, ma in tutta Capannori, per la scomparsa di Carla Frediani, per tutti "Mamma Carla", all’età di 90 anni. La ricorda l’ex sindaco Luca Menesini, adesso presidente del consiglio comunale capannorese ma ex volontario in Rwanda. Con Carla Frediani ha collaborato per tre anni.

"Dagli anni ‘70 al 2013 Carla è stata missionaria laica in Rwanda per la Diocesi di Lucca. È da lì che viene l’appellativo "Mama Carla". Perché lei, dal paese delle mille colline, nei suoi lunghi anni di permanenza in Africa, è stata "Mama" davvero per tutti. Con il suo fisico esile ed una grande semplicità è partita per quelle terre sconosciute, senza sapere la lingua e con pochi rudimenti sociosanitari, vivendo spesso in condizioni precarie, anche molto pericolose.

Una grande fede, tanto coraggio e una incondizionata voglia di spendersi per gli altri sono sempre state le sue caratteristiche più marcate che l’hanno portata a fare cose inimmaginabili. Ha aperto e animato per anni Dispensari/Centri Nutrizionali dove ogni giorno decine di donne che venivano a piedi, anche da oltre 30 chilometri con 2-3-4-figli e si mettevano in fila per farli visitare. In Rwanda la malnutrizione infantile cronica era ed è molto diffusa. Ha salvato migliaia di vite. Ha assicurato cibo nei periodi di carestia.

E poi, – chiosa Menesini, – le borse di studio per tante ragazze e ragazzi. Negli ultimi anni la sua opera si è concentrata anche nella nascita di una rete di scuole per l’infanzia. In 40 anni di missione ha salvato migliaia e migliaia di vite. E’ rimasta in Rwanda anche nei periodi peggiori della guerra. Sempre accanto e insieme alla sua gente. Un esempio unico" . Ma.Ste.