Memorial Benelli. La gimkana dei bimbi

Tanti giovanissimi, maschi e femmine, da cinque a dodici anni, non tesserati però per alcuna società ciclistica, sul terreno del piccolo campo da gioco del Circolo Anspi "Don Battista Peranzi" sul Piano Pieve di Castelnuovo, hanno preso parte all’iniziativa "Gioco-ciclismo". Una gimkana non competitiva, valida come III Memorial Alessandro Benelli, riconosciuta e autorizzata dalla Federazione Ciclistica Italiana, organizzata dall’Asd Sillicagnana-Cicli Mori, promossa insieme al Circolo Anspi Il Piano e il Comune di Castelnuovo. I ragazzi dovevano presentarsi muniti di bicicletta, casco e accompagnati da un adulto, con tanta voglia di prendere parte alla manifestazione e divertirsi tutti insieme.

All’assicurazione provvedeva l’organizzazione. Al termine della svolgimento della riuscita manifestazione ludico-sportiva ufficiale della Fci, la prima volta in Garfagnana, è stata consegnata ai piccoli atleti una medaglia ricordo e un simpatico ristoro per tutti loro, un momento che tutti ricorderanno. Soddisfatto Luigi Grassi, presidente del Circolo Anspi il Piano: "Molti i ragazzi iscritti e partecipanti. Un folto pubblico ha assistito alla gimkana e abbiamo trascorso un bel pomeriggio con la famiglia Benelli per ricordare il caro Alessandro". Alessandro Benelli, appassionato cicloamatore, nativo di Borsigliana di Piazza al Serchio, residente da tanti anni con la famiglia a Castelnuovo, è scomparso l’8 settembre 2021, in seguito ad un incidente a Gassano in Lunigiana, mentre si allenava in bicicletta con altri suoi compagni appassionati della bicicletta come lui.

Oggi riposa nel piccolo, ma ben curato cimitero di Borsigliana, dove spesso arriva in bicicletta qualche suo compagno, per un ricordo e una preghiera.

Dino Magistrelli