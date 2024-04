Memoria senza confini. Sant’Anna di Stazzema col suo parco della pace. Patrimonio europeo

STAZZEMA (Lucca)

L’impatto sulla memoria. L’impegno dei superstiti nel raccontare la propria esperienza ai giovani. La fruibilità agli studenti di quei luoghi intrisi di dolore. In sostanza: un grande simbolo della narrativa europea. Il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema adesso ha il Marchio del patrimonio Europeo. Il sindaco Maurizio Verona andrà a ritirare il riconoscimento mercoledì ad Anversa (Belgio) dopo aver già vissuto la soddisfazione di vedere quel piccolo borgo tanto ferito dalla storia essere incoronato patrimonio Unesco. Insieme a Sant’Anna sono state selezionate le località di Cisterscapes — Paesaggi cistercensi per collegare l’Europa (Austria, Cechia, Germania, Polonia, Slovenia), il monastero di San Jerónimo de Yuste (Spagna), il Museo di Nostro Signore nel sottotetto (Paesi Bassi), il Teatro Reale di Toone (Belgio), Kalevala (Finlandia), l’Ateneo rumeno (Romania). Il Marchio è assegnato a monumenti, siti naturali o urbani, ma anche a oggetti e beni culturali e al patrimonio immateriale, di cui riconosce il ruolo chiave nella storia e nella cultura europee, oltre che nella formazione di quella che è oggi l’Unione europea.

Di "bellissima notizia" e di "riconoscimento importante per quello che è diventato un simbolo nella memoria profonda della Nazione" parla il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. "Si tratta di un luogo cardine della nostra storia che ha inciso, con la sua sofferenza, nel fondamentale processo di formazione della comune identità europea". Lo scorso novembre, in seguito alla preselezione nazionale dei siti italiani da candidarsi al Marchio del patrimonio europeo, su indicazione del ministro Sangiuliano, il Dicastero ha comunicato i due siti italiani per la selezione 2023: il Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno, in Molise, e Sant’Anna di Stazzema. Dopo la valutazione da parte del panel europeo di esperti, il riconoscimento è stato conferito a Sant’Anna di Stazzema, secondo la procedura stabilita dalla Decisione istitutiva del Marchio del Patrimonio europeo che prevede che per ciascuno Stato membro possa essere scelto solo un sito.

A Sant’Anna di Stazzema si è consumato uno degli eccidi simbolo della brutalità della guerra nel nostro Paese. Il il 12 agosto 1944 furono uccisi dai nazifascisti 560 tra bambini, donne e anziani. Ed è nella memoria degli italiani come ha ricordato spesso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Enorme la nostra soddisfazione la esprime il sindaco di Stazzema Maurizio Verona: "Un risultato che arriva per i valori che Sant’Anna rappresenta e per la forza che l’Istituzione Parco nazionale della pace ha avuto negli anni di affermare una storia che è riuscita a diventare patrimonio europeo. Ne sono soddisfatto non solo come sindaco ma anzitutto come uomo e per i superstiti della strage di Sant’Anna che hanno dedicato gran parte della loro vita a cercare di trasferire la memoria del 12 agosto 1944, e degli episodi tragici accaduti nelle singole borgate di questo paese, alle giovani generazioni. Questo, attraverso una costante missione di testimonianza e di diffusione dei valori fondativi dell’Europa. Sant’Anna ha ottenuto il marchio europeo dopo che è stato istituito il Parco nazionale della pace nel 2000 dal Parlamento italiano con legge. Questo riconoscimento quindi oggi ci eleva a Parco europeo della pace".

"Siamo orgogliosi – evidenzia il governatore della Toscana Eugenio Giani – che Sant’Anna sia stata insignita del Marchio del patrimonio Europeo, quarto sito in Italia e primo per la nostra Regione. Il lavoro di questi anni ha fatto in modo che Sant’Anna sia potuto diventare un luogo di riferimento per studenti e per quanti oggi si impegnano per la pace".