Medicina dello sport. Uno “sportello“ dedicato ai consigli utili

Gli ambulatori della Medicina dello Sport dell’Azienda USL Toscana nord ovest saranno a disposizione tutti martedì, con accesso libero in orario 11-12, per dare indicazioni sulle attività motorie più adatte in relazione alla patologie ed alle condizioni fisiche personali. “L’attività fisica – spiega Carmine Di Muro, responsabile aziendale della Medicina dello Sport – rappresenta un presidio indispensabile per il mantenimento dello stato di salute. Il movimento, se adeguato alle proprie condizioni e fatto in gruppo, permette di mantenere l’organismo efficiente e contribuisce alla socializzazione con miglioramento della qualità di vita“.