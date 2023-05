Mediaworld rilancia, il futuro è qui La “rivoluzione“ parte da Lucca

di Paolo Pacini

In un mondo dove le aziende tendono a ritirarsi su posizioni difensive e a chiudere i negozi fisici dietro l’incalzare dell’online, ecco a sorpresa (ma non troppo) la scelta di MediaWorld, leader in Italia nella distribuzione di elettronica e parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group, che rilancia il punto vendita MediaWorld di Lucca come palcoscenico per la prima assoluta del nuovo layout “Look & Feel”. Un format totalmente nuovo che, nei prossimi mesi, andrà a caratterizzare gli store d’Italia ed Europa.

A presenziare alla visita in anteprima e al taglio del nastro, ieri mattina anche il sindaco Mario Pardini accolto dal board MediaWorld, presieduto da Guido Monferrini, con Luca Amicone regional manager, Vittorio Buonfiglio chief operating officer e Luca Leone direttore del punto vendita di Lucca.

Il negozio di via delle Cornacchie nel Parco Commerciale di San Vito, inaugurato nel 2003, è uno store che in 20 anni di attività ha registrato circa 2.5 milioni di accessi, contribuendo alla digitalizzazione dell’area e all’evoluzione della nostra città che oggi, grazie al successo di Lucca Comics & Games, è sinonimo di intrattenimento e gaming a livello internazionale. Se nel 2003 le principali categorie di prodotto acquistate erano, nell’ordine, grandi elettrodomestici, navigatori GPS per auto, CD, lettori DVD e fotocamere compatte, ora lo scenario dei consumi vede prevalere prodotti smart e green come smartphone nuovi e ricondizionati, elettrodomestici intelligenti, smart TV, veicoli per la mobilità elettrica e condizionatori.

Secondo i dati MediaWorld nell’ultimo biennio, gli store della Toscana hanno registrato una crescita di fatturato di oltre il 17% e quello di Lucca di quasi il 22%. Rispetto agli ambiti che hanno caratterizzato gli stili e trend di consumo nella provincia di Lucca negli ultimi 6 mesi, sono stati E-Mobility (+10%), piccoli elettrodomestici per beauty&wellness (+17%), elettrodomestici per home comfort come condizionatori e purificatori d’aria (+36%), grandi elettrodomestici (+5%); in stabile crescita consolle, accessori gaming e telefonia.

Il nuovo layout “Look & Feel” introdotto a Lucca punta su uno stile moderno e caldo con l’obiettivo di diventare “Experience Champions” nell’elettronica di consumo. Come combattere la concorrenza online? L’invito è a scoprire e vivere la tecnologia in prima persona, grazie alle Experience Zone, aree dove il cliente può immergersi in un ambiente accogliente e sentirsi a proprio agio, toccare con mano, provare, informarsi e comprendere a pieno come vivrebbe il prodotto una volta a casa. Sono presenti 4 Experience Zone dedicate alle passioni e preferenze che caratterizzano la clientela lucchese e che saranno palcoscenico di eventi, incontri con influencer ed esperti: Cooking Zone; Hi-Fi Zone con un home cinema; Gaming Zone per appassionati di gaming di tutte le età; Mobility Zone per testare tutte le soluzioni di mobilità dolce e sostenibile dalle e-bike ai monopattini.

Oltre ai punti informativi e le experience zone, c’è lo Smart Bar, un punto di riferimento dove ricevere training sui prodotti acquistati, effettuare riparazioni di smartphone e tablet fuori garanzia, essere supportati nel setup e nella personalizzazione di nuovi acquisti o prodotti già in possesso del cliente.

“Lucca rappresenta una piazza strategica per MediaWorld e abbiamo scelto questo negozio storico come capofila del rinnovamento dei punti vendita del Gruppo MediaMarktSaturn in Italia e in Europa” – ha dichiarato Guido Monferrini, amministratore delegato di MediaWorld –. Diventare Experience Champion nel settore dell’elettronica è un processo che tocca tutte le funzioni aziendali e prevede un approccio integrato fra il canale fisico e digitale“. Ultima sorpresa: fino al 21 maggio attiva la speciale promozione “NO IVA” con la carta MediaWorld Club a vantaggio di tutti i clienti.