Mazzoli dirige in Bulgaria. E lo fa nel segno di Puccini

Dopo il successo di febbraio con Madama Butterfly, GianPaolo Mazzoli, direttore del Conservatorio “Boccherini”, torna al National Opera and Ballet of Bulgaria di Sofia, ancora una volta nel nome di Giacomo Puccini, per dirigere Tosca. Lo spettacolo apre la stagione estiva di quello che è uno dei teatri più importanti d’Europa ed è in programma domani.

"È davvero un grandissimo onore essere stato chiamato ancora una volta a dirigere all’Opera di Sofia – commenta Mazzoli –. Dopo aver aperto la stagione lirica in inverno, tornare qui con Tosca nell’anno che del centenario del Maestro lucchese mi rende molto felice". Un’occasione di primo piano per portare le opere del Maestro ancora una volta sulla ribalta internazionale, sotto la direzione di Mazzoli che è stato guida del Conservatorio lucchese dal 2009 al 2015 e poi ancora dal 2020 succedendo a Fabrizio Papi. Protagonisti dell’opera sono Radostina Nikolaeva nel ruolo di Tosca, Mikheil Sheshaberidze in quello di Cavaradossi e Vesselin Mihaylov in quello di Scarpia.

La National Opera and Ballet of Bulgaria è uno dei teatri più produttivi d’Europa.

La Società dell’Opera Bulgara fu fondata nel 1908, quando mise in scena la sua prima rappresentazione. Nel 1922 cambiò nome in Opera Nazionale. Storicamente le stagioni danno grande spazio al repertorio italiano e francese, con excursus nella tradizione wagneriana.