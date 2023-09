Lavoratori a nero e carenze igieniche: maxi-multa al ristorante

Altopascio, 3 settembre 2023 – Alimenti non tracciati, carenze igienico sanitarie, lavoratori in "nero": sono le contestazioni elevate ad un locale del settore ristorazione di Altopascio durante una serie di controlli eseguiti dai carabinieri su tutto il territorio della cittadina del Tau.

I militari della Compagnia di Lucca, insieme ai colleghi del Nas di Livorno e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lucca, con il supporto di un equipaggio del Nor-Sezione Radiomobile della Compagnia di San Miniato, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio, nel corso del quale sono state verificate minuziosamente tutte le aree d’interesse operativo del Comune, sino a lambire i confini del territorio, dove sono presenti obiettivi sensibili. Nel corso delle attività sono state identificate 76 persone, 29 delle quali con precedenti penali e sono stati controllati 40 veicoli e due esercizi pubblici.

In una di queste due attività i rappresentanti dei NAS e del NIL hanno riscontrato numerose irregolarità. In particolare al titolare di una ditta di ristorazione sono state addebitate violazioni al Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il fatto che alcuni di questi non erano in regola, il possesso di alimenti privi di tracciabilità come prevedono le normative e inoltre segnalavano all’ASL competente delle carenze igienico-sanitarie.

Per tutte queste violazioni è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, sequestrati inoltre sette chilogrammi di alimenti ed elevate ammende per 3.400 euro e sanzioni amministrative per complessivi 20.500 euro. Un monitoraggio e una verifica di tipo generale, dunque, sommata alla questione sicurezza che è sempre in cima alla lista delle preoccupazioni degli altopascesi, alla luce anche degli ultimi accadimenti, con l’autore reale dell’aggressione che ha ucciso, dopo dieci giorni di agonia, Luigi Pulcini, sempre a piede libero anche se l’attività investigativa non si è mai fermata a distanza di quasi un mese da quel maledetto 6 agosto.

La sinergia delle forze dell’ordine è fondamentale, come dimostrato dagli ultimi arresti per droga nella cittadina del Tau, per ottenere risultati tangibili e concreti. Questo tipo di controlli saranno ripetuti periodicamente su tutto il territorio della Piana.

Massimo Stefanini