Maxi investimento a COREGLIA: 800mila euro per asfaltature stradali

Al via un intervento che potremmo definire storico lungo le strade del comune di Coreglia Antelminelli, dove hai sta concretizzando un piano asfalti dal valore di 800mila euro che andrà a interessare tutto il territorio, con l’obiettivo di ripristinare la corretta viabilità e la piene sicurezza per chiunque si troverà a percorrerle.

I cantieri sono appena partiti e, in previsione, dovranno concludersi, per quanto riguardi questo primo step, entro novembre, per poi riprendere nella prossima primavera.

"Continua così l’operazione decoro, sicurezza e asfalti per il nostro comune – spiega il primo cittadino di Coreglia, Marco Remaschi - Abbiamo iniziato appena insediati, proseguiamo ora con questa maxi-operazione da 800mila euro, una cifra mai vista a Coreglia per le asfaltature. Fa tutto parte di un unico disegno, che tiene insieme l’ascolto dei cittadini con la volontà di rendere il nostro comune un territorio sempre più curato e tutelato.

Il piano asfaltature riguarda dunque tutto il territorio comunale, secondo un cronoprogramma che di volta in volta si pone l’ambizione di rispondere alle problematiche segnalate più volte dai cittadini e rendere quindi Coreglia un paese più funzionale e curato.

"Abbiamo dato priorità alle situazioni più urgenti – continua il sindaco -, mantenendo tuttavia ferma l’intenzione, anno dopo anno, di andare a intervenire su tutte le viabilità comunali, dove non si interveniva da decenni.

Fiorella Corti