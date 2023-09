Maxi incidente. Tre auto coinvolte

Alcuni feriti in maniera lieve, tra cui una bambina. E’ il bilancio del rocambolesco incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale Mammianese, in località Fonte, all’altezza del civico 23, tra Altopascio e la frazione di Marginone. Coinvolte tre auto, due Fiat 500 e una Audi. Per cause in corso di accertamento le vetture sono entrate in collisione, una ha perduto addirittura una ruota nell’urto, e una delle due utilitarie, dopo un testa coda, ha terminato la sua corsa in bilico su una piccola scarpata che separa la carreggiata dai campi sottostanti.

La preoccupazione maggiore è stata per la piccola, di una decina di anni, che urlava spaventata. Ma per fortuna era la paura associata allo choc, per gli altri occupanti e conducenti piccoli traumi, ma niente di preoccupante, tanto che sono usciti con i propri mezzi dagli abitacoli delle auto, ridotti ad un ammasso di rottami e completamente distrutte. Lanciato l’allarme, sono scattati i soccorsi e sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze, da Capannori e da Porcari.

I sanitari hanno visitato e monitorato i feriti. Per i rilievi del sinistro e per cercare di stabilire l’esatta dinamica sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale di Altopascio.

La strada è rimasta praticamente bloccata in tutte e due le direzioni di marcia, sia verso la Valdinievole, sia verso la cittadina del Tau, con i veicoli che sono stati costretti a fare retromarcia e a trovare percorsi alternativi. La situazione è ritornata alla normalità dopo la rimozione delle macchine.

Massimo Stefanini