Maurizio Vanni presenta alla Ubik “Biomuseologia“

Sabato 30 Dicembre alle 18, Maurizio Vanni presenta alla libreria Ubik Lucca, in via Fillungo, “Biomuseologia: Il museo e la cultura della sostenibilità” il suo vademecum per avvicinare i luoghi dell’arte alla questione ambientale del nostro tempo. Il nuovo saggio di Vanni, esperto di museologia e storia dell’arte, offre una prospettiva orientata al futuro. Il testo propone concretamente l’idea di far diventare le istituzioni culturali protagonisti nello sviluppo sostenibile e nella transizione ecologica del pianeta. Il volume, presentando un approccio multidisciplinare e contributi diversificati da studiosi e docenti, esamina le modalità e gli strumenti che possono consentire a tali strutture - considerate tra le più impattanti sul fronte ambientale tra gli edifici dedicati alla cultura - di affrontare con successo la sfida della sostenibilità.