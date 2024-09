Mattinata complicata in montagna. Doppio intervento per il Soccorso Alpino

Doppio intervento in montagna ieri per i tecnici del Soccorso Alpino e speleologico toscano e del vigili del fuoco, impegnati in due distinte attività di salvataggio sulle Alpi Apuane. In mattinata, I tecnici della stazione di Lucca, con quelli di Carrara e Lunigiana, si sono organizzati in due squadre per essere imbarcati sull’elicottero regionale dopo una chiamata di allerta per tre alpinisti che avevano bivaccato poco sopra la metà della via Oppio/Colnaghi sulla parete nord del Pizzo d’Uccello e si trovavano in difficoltà. I ragazzi, stanchi e provati dalla caduta di uno di loro, fortunatamente senza conseguenze gravi, non se la sono sentita di proseguire e hanno cercato aiuto. L’intervento al Pizzo d’Uccello si è concluso con il recupero dei tre alpinisti da parte dell’elisoccorso Pegaso 3. Sempre ieri, la Centrale operativa è stata allertata per un uomo di origine straniera disperso nell’area del Monte Pisanino. A muoversi questa volta sono i stati i vigli del fuoco, partiti dalla sede distaccata di Castelnuovo di Garfagnana.

Attraverso la triangolazione telefonica tra la Sala Operativa e l’uomo che aveva perso l’orientamento, il target è stato presto individuato. Issato a bordo, l’uomo è stato condotto in salvo a terra, scosso, ma in buono stato di salute.