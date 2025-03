"Materna trasferita". Fd’I chiede chiarimenti

Fratelli d’Italia Capannori esprime preoccupazione per la situazione della scuola dell’infanzia di San Leonardo in Treponzio. "Il trasferimento improvviso dei bambini a Castelvecchio ha generato malcontento tra le famiglie – evidenziano Eleonora Vaselli, Lido Moschini e Elisabetta Triggiani – che si trovano ad affrontare un cambiamento senza il dovuto preavviso. Molti genitori lamentano di non essere stati informati in tempo, trovandosi a dover riorganizzare la propria quotidianità".

I consiglieri evidenziano anche le difficoltà psicologiche per i più piccoli ad adattarsi a nuovi spazi, oltre alle problematiche organizzative per i genitori, sottolineando la necessità di una comunicazione più chiara e di una gestione più attenta nelle decisioni che riguardano la scuola e la comunità. "Il trasferimento improvviso – affermano gli esponenti di FDI – ha generato grande disagio tra i genitori, che si trovano a dover affrontare un cambiamento significativo senza un’adeguata comunicazione dell’amministrazione. La scuola dell’infanzia è il primo luogo in cui sperimentano una separazione prolungata dal nucleo familiare, un passaggio che deve avvenire gradualmente e con un contesto rassicurante. Spostamenti, nuovi spazi e volti sconosciuti, possono causare ansia e difficoltà. Gli interventi di messa in sicurezza sono essenziali e vanno sostenuti, perché sono una priorità, tuttavia, una decisione di questa portata avrebbe richiesto una pianificazione più attenta e una comunicazione trasparente con le famiglie".

I consiglieri FDI sottolineano come il cambio di sede di una scuola implichi una riorganizzazione della vita quotidiana, degli orari di lavoro e della logistica familiare: "Molti genitori – ribadiscono Moschini, Vasselli e Triggiani – si trovano costretti a rivedere il proprio equilibrio tra vita lavorativa e familiare soprattutto se hanno più di un figlio. Chiediamo all’amministrazione di fornire risposte concrete alle famiglie coinvolte e di attivare un confronto aperto per trovare soluzioni che possano ridurre i disagi".