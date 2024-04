Masterclass con Frizzi, cinema e musica da Fantozzi a Kill Bill

Cinema e colonne sonore. Alla Jam Academy di Lucca (www.jamacademy.it) arriva il maestro delle musiche per film, Fabio Frizzi. La Masterclass con il compositore Fabio Frizzi è in programma martedì 9 aprile dalle 15 alle 17. L’evento si concentrerà sull’evoluzione tecnologica nell’ambito delle colonne sonore cinematografiche, esaminando il passato e il presente di questo affascinante settore. Fabio Frizzi, nato a Bologna il 2 luglio 1951, vanta una carriera ricca di successi nel panorama cinematografico internazionale. È noto soprattutto per le sue collaborazioni con il regista Lucio Fulci, per il quale ha composto le memorabili colonne sonore di film diventati vere e proprie opere cult, come “Zombi 2“. Tra i suoi lavori più celebri, spicca il brano incluso nella colonna sonora del film “Kill Bill: Volume 1” di Quentin Tarantino, a testimonianza della sua influenza nel panorama cinematografico mondiale. Per informazioni e prenotazioni: https://www.centromusicajam.it/fabio-frizzi-masterclass/.