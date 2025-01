Massimo Salotti si esibirà al Villaggio Italia

La Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia, mini expo pluriennale itinerante delle eccellenze del Made in Italy, faranno tappa in Arabia Saudita, a Gedda, da domani al 31 gennaio. Si tratta della prima visita dello storico veliero in Arabia Saudita nei suoi 93 anni di storia. L’ottavo e ultimo Villaggio Italia, prima di entrare in Mediterraneo, sarà ospitato al Jeddah Yacht Club & Marina e celebrerà anche il legame tra l’Italia e l’Arabia Saudita, Paese strategico per la politica estera e per le imprese italiane, e che accoglie un’importante comunità di connazionali, il cui contributo alla crescita della partnership italo-saudita nei vari settori di collaborazione è di grande significato.

Tra gli eventi in programma ce n’è uno in particolare che riguarda la nostra terra da vicino. Il 30 gennaio verrà presentato il concerto "Italian Opera Music around the World", con artisti della Fondazione Festival Pucciniano. Tra coloro che si esibiranno c’è anche il pianista di Fornaci di Barga, Massimo Salotti, che avrà dunque l’onore di esibirsi in rappresentanza del Ministero della Difesa e dell’Italia in questa importante cornice.

Questo straordinario evento celebrerà la tradizione e l’eccellenza della musica operistica italiana, portando nel mondo il fascino dei suoi grandi capolavori.