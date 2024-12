Massarosa Lavori a Pioppogatto. Intervento da oltre 350mila euro

Il Comune mette mano a via del Pioppogatto, nella frazione di Piano del Quercione. La strada, che corre parallelamente al canale delle Acque Alte, è chiusa dalla fine di agosto del 2022 a causa di un cedimento arginale lungo un tratto della carreggiata che ha interessato anche il ponte, rendendo di fatto inutilizzabile la via. "La chiusura della strada ha ripercussioni anche sull’area produttiva di via del Guardo e zone limitrofe – si legge nella determina comunale –, dove sono presenti anche abitazioni e il campo sportivo della frazione, con notevoli disagi per gli utenti". Per alleggerire il traffico su via del Guado e potenziare la viabilità dell’area industriale, il Comune ha deciso di ripristinare il transito su via di Pioppogatto: prima, però, serve un intervento di consolidamento dell’argine e di messa in sicurezza. Per i lavori, sono stati messi sul tavolo 350mila euro.