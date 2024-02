“Maschere... in ballo“ torna a Villa Bottini

Ci siamo, l’attesa è finita. Martedì grasso, il 13 febbraio, Lucca è pronta ad accogliere la ventiduesima edizione di ’Maschere in… Ballo’, la serata che trasforma la prestigiosa Villa Bottini nel palcoscenico di una festa magica e indimenticabile.

E’ stata organizzata con il supporto imprescindibile del Comune di Lucca e della Fondazione Crl, è una storica celebrazione del Carnevale che nasce nel 2002 da un’idea della presidente Maria Bruno e del vice presidente Loredana Bruno dell’associazione Aps Laboratorio Brunier.

Da allora, negli anni l’amore per la celebrazione e la fedeltà di migliaia di partecipanti, hanno reso la festa un punto di riferimento imperdibile nel calendario festivo della città.

’Maschere in… Ballo’ non è solo un evento, è un’esperienza coinvolgente che unisce il divertimento allo spirito di comunità. Questa serata danzante, giunta alla sua 22ª edizione, si propone di offrire il Carnevale in una veste più autentica e partecipativa, dove ogni maschera diventa il protagonista di una notte da non poter dimenticare.

Gli splendidi danzatori che animeranno la festa sono la rinomata ’Società di Danza’ e la prestigiosa scuola di ballo ’Alchimia Dance’ di Lucca.

E’ tutto pronto per un viaggio nel tempo con le danze storiche e per lasciarsi trasportare dal travolgente ritmo pop e quella esplosiva della DiscoDance, curati da dj Narciso Menchise.

Ma le sorprese non finiscono qui. Anche quest’anno saranno distribuiti piccoli ma ricchi regali a sorpresa, distribuito durante la festa da balloche renderanno la serata ancora più indimenticabile.

L’ingresso alla serata sarà di 15 euro. Villa Bottini può contenere solo 90 persone, per questo sarà necessario comprare i biglietti alla Sartoria Brunier in via delle Cornacchie 540 – Lucca.