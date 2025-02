Marisol e Nicola: chef da applausi. Lei medaglia d’oro, lui di bronzo

Importanti riconoscimenti per l’Associazione Cuochi Lucchesi, che ha partecipato con successo ai campionati italiani di cucina a Rimini, evento che premia le eccellenze ai fornelli. L’associazione presieduta da Mariella Lencioni ha chiuso infatti con una medaglia d’oro e una di bronzo.

"La nostra Marisol Alvarez Guzman – spiega Lencioni – ha trionfato nel contest miglior lady chef, aggiudicandosi il primo posto con un delizioso piatto dal titolo “Vamba, la pappa al pomodoro di Gianburrasca”. Una rivisitazione in chiave moderna e sostenibile di una specialità tipica della Toscana, che ha letteralmente incantato la giuria".

"Avevamo poi in gara il giovanissimo Nicola Sileo – aggiunge la presidente dell’Associazione -, studente della classe quarta dell’Istituto alberghiero dell’isi di Barga, che ha chiuso al terzo posto nella sua classifica con il prelibato “Baccalà bono bao”, cotto a bassa temperatura con tacos di farina di castagne e farcito con una serie di ingredienti che fanno parte dei segreti dello chef. Ai nostri due ragazzi le più vive congratulazioni per questi riconoscimenti in un campionato di grande prestigio. Grazie alla Federazione italiana cuochi e all’Unione regionale cuochi toscani per l’incessante impegno nella promozione della nostra professione”.