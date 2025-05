Marcia di S.Gemma. E camminata solidale in ricordo di Giulia

CAPANNORIPasseggiare o correre con gruppi di amici e familiare per tenersi in forma e passare dei bei momenti insieme. Torna sabato 24 maggio l’appuntamento con la dodicesima edizione della ‘Marcia di S. Gemma’, che si svolgerà unitamente alla nona ediziona della "Passeggiata per Giulia", entrambe promosse dalla Misericordia Santa Gemma Galgani di Camigliano in collaborazione con il Comune di Capannori, i Gruppi dei donatori di sangue ‘Fratres’ del territorio e il Trofeo Podistico Lucchese.

La marcia infatti, inserita nel circuito del ‘Trofeo Podistico Lucchese’, prende il via alle ore 16 dalla sede della Misericordia, in via Stradone n° 47 a Camigliano. I partecipanti potranno scegliere tra 3 percorsi di diversa lunghezza da 2, 6 e 11 chilometri, attraverso i quali ammirare splendidi scorci sulle bellissime colline. La ‘Passeggiata per Giulia’, giunta alla nona edizione, ha come obiettivo quello di coinvolgere i bambini con i loro genitori per ricordare la piccola Giulia, prematuramente scomparsa.

L’idea di ricordarla attraverso una bella e salutare passeggiata, unendosi alla Marcia di Santa Gemma, è nata dagli amici della famiglia di Giulia, che hanno pensato che l’attività all’aria aperta con tanti bambini potesse essere un bel modo per mantenere vivo il ricordo della piccola. Parte del ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’ospedale pediatrico ‘Meyer’ a sostegno del progetto ‘Neuro oncologia’. L’appuntamento organizzato a Camigliano sabato 24 maggio è un evento a rifiuti zero e proprio per ridurre al minimo la produzione di materiale non riciclabile, nei ristori intermedi e in quello finale saranno utilizzati piatti, bicchieri, vassoi tutti compostabili. Sono previste attività musicali e di animazione per rallegrare i marciatori. La quota di iscrizione è di 4 euro per i singoli, di 3 euro per i gruppi e di 2 euro per i ragazzi fino a 11 anni. Per informazioni 345 7112382, 340 5061972, 328 2159466.

B.D.C.