Marcia delle Ville, corsa alle iscrizioni

La novità del 2023 sarà la maglietta personalizzata per le migliaia di partecipanti, ma con necessità di iscrizione per tempo. Sta procedendo la macchina organizzativa dell’edizione numero 46 della Marcia delle Ville, prevista per domenica 30 aprile: la data non era stata ancora svelata e stavolta non ci sarà il prologo del sabato.

Un evento che racchiude inclusione, aggregazione, voglia di passeggiata all’aria aperta, turismo, folclore, degustazione prodotti tipi lucchesi che richiama ogni volta partecipanti da tutta Europa. Sì, avete capito bene. Se per i residenti nel capannorese è ormai una tradizione che si tramanda e che continua, per gli altri è sempre una scoperta.

Il record di iscritti fu raggiunto nella fase pre Covid, nel 2018 furono in 18 mila a indossare il pettorale, anche se l’aspetto sportivo ed agonistico è in secondo piano rispetto all’idea di gustarsi i paesaggi mozzafiato legati alle colline e alle stesse dimore storiche che i partecipanti attraversano durante il percorso.

Tra l’altro c’è in cantiere la volontà di allargare il target anche a quelle lucchesi, ma questo è un progetto che sarà valutato più avanti, visto che all’orizzonte si staglia, tra quattro anni, la cinquantesima edizione, quella del mezzo secolo che senza dubbio andrà celebrata con idee suggestive. Intanto però rimaniamo all’attualità, come spiega il presidente dei Marciatori Marliesi, l’associazione che organizza la storica manifestazione, Ruggero Taddeucci.

"Siamo già a duemila iscritti ma la consuetudine è quella di un aumento esponenziale nelle settimane che precedono la partenza. Ci si può iscrivere fino al 23 aprile. La previsione è quella dei 13-14 mila partecipanti, che in sostanza è anche il nostro auspicio, perché poi diventa difficile a livello logistico controllare tutto. Faccio un appello: è chiaro che chi si iscrive tardi, difficilmente potrà trovare la maglietta della sua taglia, il consiglio è di farlo prima possibile, anche sul nostro sito www.marciadelleville.it. Per il resto tutto confermato, dal tracciato, al ritrovo al mercato di Marlia. Faremo solo la domenica ed è una ripartenza a tutti gli effetti, senza le restrizioni per la pandemia degli ultimi due anni".

Confermata, dopo il successo della passata stagione, la versione autunnale della kermesse, legata al vino con "Cantinando", il 22 ottobre.

Massimo Stefanini