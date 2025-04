Marcia delle Ville. Adesioni delle dimore

La Marcia delle Ville del 26 e 27 aprile, a cura dell’associazione marciatori marliesi, presentata venerdì scorso, ha instaurato proficue sinergie. Quest’anno inoltre sono state instaurate collaborazioni con associazioni come Heart4children, che creerà un laboratorio Lego sia il sabato che la domenica, la Scienza Servizievole che sarà in cammino sul percorso dei 10 chilometri e l’associazione Aeliante, grazie alla quale due persone con disabilità potranno partecipare alla marcia e percorrere con la Joelette, il percorso dei 10 chilometri. Le persone disabili, tra l’altro, avranno un parcheggio riservato.

Le ville e le fattorie aderenti: Villa Reale, Villa Del Vescovo, Villa Mansi, Villa Lazzareschi, Villa Torrigiani, Villa Bruguier, Villa Guinigi, La Specola, La Badiola, Fattoria Colle di Bordocheo, Tenuta di Valgiano, Chiusa di Nanni, Fattoria ColleVerde, villa Petrini, Villa Jolanda, Fattoria Pian di Casciana. In occasione della manifestazione sportiva tutti i partecipanti alla gara in possesso del pettorale e un accompagnatore, potranno usufruire di un biglietto di ingresso ridotto per visitare il complesso di villa Reale (dal 26 aprile al 4 maggio) e villa Torrigiani, (il 27 e 28 aprile). L’obiettivo è di recuperare anche altre dimore storiche che un tempo partecipavano all’evento.

Anche quest’anno è stato indetto il "Concorso del pettorale" rivolto alle scuole primarie, con il quale è stata scelta l’immagine del pettorale della manifestazione, secondo quella che è la visione della Marcia delle Ville, da parte dei più piccoli. È possibile iscriversi fino a martedì 22 aprile. Da domani, 14 aprile, costo 15 euro. Per informazioni [email protected] /[email protected].

Ma.Ste.