Marcello Lazzeri, il ‘collezionista’ di premi letterari: 67 volte primo

Altopascio (Lucca), 19 novembre 2023 – Ha vinto 67 (no, non è un refuso: proprio 67) premi letterari, intesi come primo classificato ad altrettanti concorsi, così suddivisi: 59 con le poesie, uno con filastrocche, due con fiabe per bambini e cinque con racconti brevi. E tutto ciò soltanto negli ultimi anni, da quando è andato in pensione. Se non è un record questo...

La storia è quella di Marcello Lazzeri, altopascese doc, per decenni apprezzatissimo funzionario del settore Anagrafe, elettorale, statistiche demografiche e molto altro, è un condensato di passioni. Prima il lavoro, che ha svolto con precisione e competenza, (con lo pseudonimo di "Bastiancontrario" ha collaborato con una rivista giuridica) poi la cultura, con trionfi ovunque. Nel Municipio di piazza Vittorio Emanuele ha visto transitare diversi sindaci e si è misurato con la riforma dei primi anni Novanta quando, per la prima volta (1993), i sindaci cominciarono ad essere eletti dai cittadini e non dalle segreterie dei partiti. E poi elezioni politiche, regionali, referendum, europee. Una materia enorme in cui Lazzeri si è sempre destreggiato al meglio, padroneggiandola da par suo. Poi una specie di seconda vita. Altri interessi, tra questi la cultura.

«Scrivere mi è sempre piaciuto – racconta Lazzeri, – è chiaro che dopo ho avuto più tempo. Questo 2023 si è rivelato piuttosto ricco di soddisfazioni, lo ammetto. Ho avuto il Premio Al Gran Merito Culturale conseguito al ""The Grand Award To Excellence – "Tra Le Parole E L’Infinito", 24^ edizione, a Napoli 2023; primo premio " assoluto al concorso di poesia "Simone Seghetti", Giacomo Puccini e le figure femminili nella sua opera con la poesia intitolata "Fantasmi nella notte". Sono appassionato di musica lirica, e inoltre ho studiato clarinetto, saxofono contralto, flauto traverso. Ho ricevuto segnalazione particolare della giuria" al premio letterario "La Ginestra", sezione inediti, con il sonetto intitolato "Amo le cose vecchie" a Firenze e segnalazione di merito al premio Internazionale "Il Giglio Blu", sezione poesia inedita sempre a Firenze. Mi sono cimentato pure con la letteratura per bambini, fiabe, filastrocche, con diverse soddisfazioni".