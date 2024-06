Maratona oratoria dei penalisti lucchesi “Pronti allo sciopero per le carceri“

Ieri mattina non sono passati inosservati quando i penalisti lucchesi hanno dato vita alla maratona oratoria in via Beccheria, in vista poi dello sciopero del 10, 11 e 12 luglio. “A conclusione della maratona oratoria iniziata lo scorso 29 maggio che appunto ieri è approdata in centro storico a Lucca con cui si è inteso denunciare pubblicamente – così gli avvocati penalisti – tanto la mancanza di un programma di serie riforme strutturali e di ripensamento dell’intera esecuzione penale, quanto l’irresponsabile indifferenza della politica di fronte al dramma del sovraffollamento ed alla tragedia dei fenomeni suicidari, l’Unione delibera l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 10, 11e 12 luglio 2024, con convocazione di tutti i Presidenti delle Camere Penali territoriali e di tutti gli iscritti, in Roma per partecipare alla manifestazione, che si terrà con tutte le associazioni sensibili a tale emergenza e con i rappresentanti della politica favorevoli all’adozione di strumenti immediati, volti alla soluzione della crisi in atto, in Piazza dei Santi Apostoli. L’appuntamento in questo caso è per l’11 luglio“.