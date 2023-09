"Manutenzione mai fatta dal 2019: Altopascio"

"Curiosamente era l’11 settembre 2019 quando l’attuale amministrazione di Altopascio annunciava il palazzetto dello sport. Ora, non solo non lo hanno fatto, come promesso tante volte, ma non è stata fatta nemmeno la manutenzione dei canestri". Duri i consiglieri di opposizione Maurizio Marchetti (foto), Francesco Fagni, Simone Marconi, Fabio Orlandi, Valerio Biagini, Luca Bianchi. "Non riguardasse un settore nevralgico come lo sport ci sarebbe da ridere. Ma non lo possiamo fare visto che adesso, con il divieto sull’utilizzo dei canestri, va in notevole difficoltà la società cestistica, che aveva segnalato i problemi. Un fatto grave. Una amministrazione favorita dalla stesso colore politico con la Regione e dall’assenza del Patto di Stabilità e con il Pnrr che vede Lucca tra le Province più attive".

M.S.