Manifestazioni. Pucciniane 2024. Gli appuntamenti

La Fondazione Culturale Michel de Montaigne ha messo a punto il Cartellone delle Manifestazioni Pucciniane 2024 con un cartellone itinerante sul territori, composto da tre concerti di musiche pucciniane non rientranti però nella produzione operistica del Maestro, che vogliono offrire l’occasione di ascoltare pagine di musica meno note al vasto pubblico, ma non per questo meno accattivante.

IL primo concerto è in programma per sabato 11 maggio alle ore 17.30 presso la Chiesa di S. Pietro in Corsena (foto), e si aprirà con la Messa a quattro concertata con violini, per Soli Coro e Orchestra, scritta nel 1735 da Giacomo Puccini senior, capostipite della famiglia Puccini. Il Concerto prevede la partecipazione del "Quintetto d’archi Santa Felicita" di Lucca, direttore artistico il Maestro Silvano Pieruccini. Il secondo concerto si svolgerà Sabato 25 maggio alle ore 17.30 nel Salone delle Feste del Casino di Ponte a Serraglio. Alla pianista Silvia Gasperini è affidata l’esecuzione integrale delle Composizioni per Pianofortedi Giacomo Puccini da poco pubblicate nella loro interezza, comprendendo un album di dodici composizioni. Il terzo concerto, infine, si svolgerà Sabato 22 giugno alle ore 17.30 presso la Chiesa Monumentale di S. Cassiano di Controne. Nell’occasione sarà presentata un’Antologia delle Composizioni per organo che il giovane Puccini compose fra l’età di 22 e 32 anni, cioè fra il 1870 e il 1880. Il repertorio prescelto è oltremodo adatto ad essere suonato con l’organo in dotazione della splendida chiesa monumentale di San Cassiano di Controne. L’ingresso ai tre Concerti sarà libero e per informazioni ci si potrà rivolgere alla Fondazione Montaigne: 0583/87619 o al 335/5821084/0.

Marco Nicoli