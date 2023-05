Manifestazione di interesse dietro l’angolo

Caffè delle Mura, la manifestazione d’interesse per gestire la storica struttura è dietro l’angolo. Nei giorni scorsi la curatela fallimentare, che gestisce la struttura in seguito a un lungo contenzioso, ha predisposto i criteri guida per poter accedere alla manifestazione d’interesse: tra essi, anche una comprovata esperienza nel campo della ristorazione e la necessità di definire, a fianco dell’attività di ristorazione stessa, anche una visione più complessiva dell’utilizzo di un locale simbolo per intere generazioni di lucchesi. Come si ricorderà, nell’aprile scorso, il Comune di Lucca aveva svincolato la concessione: un passo fondamentale per il via libera per la ricerca di un nuovo gestore attraverso la curatela della GRB srl che in via giudiziaria, in primo grado, si è vista riconoscere il diritto alla gestione del locale su cui grava un contenzioso che va avanti da anni e che nell’ottobre prossimo dovrebbe conoscere un verdetto definitivo con il processo d’appello. Sarebbero almeno cinque-sei i soggetti che in queste settimane avrebbero chiesto informazioni per la gestione del Caffé delle Mura, alcuni dei quali non di Lucca. Con lo svincolo della concessione, l’amministrazione comunale, tramite convenzione, si riserva inoltre l’utilizzo del locale per 12 giorni all’anno per iniziative ed eventi da inserire nella programmazione cittadina, che possano valorizzare il luogo ed esaltarne la storia.