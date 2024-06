Manifattura Tabacchi, le novità. Scelta la proposta migliore per il futuro

La proposta di Music Innovation Hub sulla Manifattura è la migliore tra le manifestazione di interesse presentate a fine dello scorso anno al Comune di Lucca: ora è nero su bianco. E’ infatti quanto si evidenzia dalla determina comunale firmate dalla dirigente Mara Cristina Panconi nei giorni scorsi che riporta il risultato dell’analisi della commissione costituita appositamente per valutare le varie opzioni, tra le quali, oltre a Music Innovation Hub, figurava anche una della Lucchese calcio, interessata a realizzare un albergo in una porzione del grande immobile, e di Metro, che intendeva farne dare vita a un parcheggio di maggiori dimensioni rispetto all’attuale. "La Commissione – si legge nella determina – dopo un attento e minuzioso esame di tutte le manifestazione d’interesse presentate, conclude i propri lavori asserendo che "la proposta che meglio risponde all’avviso pubblico per raccogliere le "Manifestazioni d’interesse al fine della valorizzazione di immobili appartenenti al complesso immobiliare ex Manifattura Tabacchi" risulta quella presentata da Music Innovation Hub cui al PG 28016/2024".

L’indagine preliminare, però, come disposto all’art.6 dell’avviso pubblico, non è in alcun modo vincolante per il Comune di Lucca ed i soggetti che hanno risposto all’avviso in esame non hanno maturato alcuna posizione di vantaggio o prelazione nell’ambito di future procedure di valorizzazione, nonché di attribuzione di punteggi o premi/rimborsi spesa per l’attività. E’, di fatto, solo un punto di partenza con il Comune che si riservato la facoltà di attivare la procedura ritenuta più rispondente alle esigenze della riqualificazione e della valorizzazione di parte del complesso immobiliare della ex Manifattura Tabacchi, prendendo a riferimento la migliore soluzione emersa dalla indagine esperita "privilegiando la proposta che riqualifica l’intero complesso immobiliare purché conforme con le funzioni/destinazioni indicate nell’avviso". Dunque, Music Innovation Hub segna un concreto primo punto a favore della sua ipotesi di ristrutturazione della Manifattura che prevede un suo utilizzo come centro polifunzionale con una galleria della musica, sale prove e di registrazione.