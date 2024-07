Manfredini campione Uisp

Enrico Manfredini, classe 1977, atleta del Gp Parco Alpi Apuane, è il nuovo campione toscano Uisp di corsa in montagna sulla distanza di 14 chilometri nella categoria fino a 50 anni. Il campionato toscano si è disputato a Cutigliano di Pistoia, nell’ambito della storica "Corsa dei capitani". Entico Manfredini ha corso in in 1h 6’. Infine buon rientro alle competizioni per Federico Ferrarini. Nella "Strafossone" vicino a Massa, gara su strada di 8,7 km valida per il circuito del Corrilunigiana , bravi gli atleti biancoverdi del Parco Alpi Apuane. Marco Sagramoni ha dominato la categoria E chiudendo in 29’11". Vittorie nella cat. I per Luciano Bianchi in 36’57", per Fabrizio Santi nella cat. L in 37’ 53" e per Michelangelo Fanani nella cat. G in 33’10". Buona la gara per Gino Cappelli argento nella cat. I in 37’55" e il bronzo nella cat. D per il giovane Nicola Vanni in 29’12". Bravi anche Mirco Toma, Daniele Bazzichi, Luca Salotti, Maurizio Folegnani, Enzo Russo, Claudio Landucci. Non da meno le donne in casacca biancoverde. Marta Micchi ha dominato nella cat. O in 34’33" e Flavia Cristianini nella cat. Q in 38’34".

Infine buona gara per Maricica Lucaci. Nella terza edizione della corsa del Canapino, si 10 chilometri , bella vittoria assoluta del biancoverde Nicolò Bandini in 33’58" che ha regolato in volata Oskar Cassi, hanno prevalso nelle loro categorie Marino Mimmo in 36’35" e Simona Caradossi in 46’28". Buon esordio in maglia biancoverde di Luca Silvestri, secondo tra i Veterani con il tempo di in 36’44", dove si confermano ai vertici della categoria anche Nicola Matteucci terzo e Giorgio Davini quinto.

A Roma nella "5 ore non stop" in notturna, lo specialista delle lunghe distanze Andrea Orsi si è piazzato al terzo posto assoluto percorrendo 69,2 km. Infine Francesco Luparini è stato quinto nella Rosengarten Schlern Sky Maratthon sulla distanza di 42 km in 6h 56’.