Mancati versamenti, scatta sequestro per 700mila euro

Lucca, 20 marzo 2024 – Importante sequestro preventivo per 700mila euro nei confronti di una società (non più attiva) nel settore della depurazione acque nella zona di Capannori e del suo amministratore.

I militari della guardia di finanza di Lucca, su disposizione del Gip lucchese, ha eseguito il decreto di sequestro preventivo. L’indagine è nata da una precedente attività ispettiva condotta dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della società, a seguito della quale era stato denunciato il rappresentante legale per omesso versamento di ritenute dovute o certificate per circa 700mila euro. Le indagini dei finanzieri del Gruppo di Lucca hanno consentito di confermare quanto constatato dall’Agenzia delle Entrate, riscontrando che l’indagato era già noto in quanto dedito alla commissione di reati fiscali e fallimentari con precedenti società e in possesso di beni aggredibili per ristorare l’erario del danno subito.

Il sequestro riguarda somme di denaro, quote societarie, e tre immobili.