Mancano i medici. Incarico provvisorio

La carenza di medici rappresenta un problema ormai cronico e generalizzato a livello nazionale. In particolare in seguito a pensionamenti, emergono difficoltà nell’assistenza primaria in alcuni territori, come avvenuto nell’ultimo periodo nel comune di Altopascio. Per ovviare a questa problematica, la Zona distretto della Piana di Lucca ha pubblicato un avviso per il conferimento di un incarico provvisorio per un medico di medicina generale, a seguito dell’esaurimento della graduatoria aziendale valevole per l’anno in corso. Proprio dopo a un pensionamento, infatti, un numero consistente di cittadini di Altopascio si trovano a non poter contare su un medico che svolga la propria attività nel territorio.

In attesa di assegnare la zona carente con vincolo di assistenza in quel territorio - azione per la quale sono in corso le necessarie procedure - l’avviso pubblico della Zona distretto, in scadenza giovedì 4 aprile 2024, si rivolge a tutti i medici iscritti nella graduatoria regionale 2024, ai medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla scadenza della presentazione della domanda d’inclusione nella graduatoria 2023, ai medici iscritti alla formazione di medicina generale della regione Toscana o di altre regioni, ai medici in specializzazione, ai medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente al 31 dicembre 1994.

Il medico incaricato dovrà garantire l’ambulatorio nel centro sanitario di Altopascio o all’interno della Casa della Salute del Turchetto.