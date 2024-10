Maltempo nella Valle. Allagamenti e disagi

Ancora allagamenti. E tra martedì e ieri alberi caduti. Proprio nella giornata di ieri una nuova allerta, questa volta in codice giallo, ha interessato la Valle del Serchio, ancora alle prese con le diverse criticità attivate a causa del maltempo dei giorni passati.

Niente di particolarmente rilevante, comunque, ha prodotto il passaggio nella nuova fase di perturbazione atmosferica e, grazie al ritorno di importanti sprazzi pomeridiani di sereno, già da ieri sono iniziati i controlli minuziosi del territorio, alla ricerca di soluzioni per il veloce ripristino della normale viabilità nelle aree interessate della Valle.

Resta ancora da risolvere il problema dell’abitato di Brucciano, nel comune di Molazzana, dove un muro di contenimento ha ceduto proprio all’entrata del paese, invadendo le carreggiate di transito e interrompendo completamente la circolazione.

Destino ha voluto che nessun mezzo o abitante rimanesse coinvolto, anche se la difficoltà negli spostamenti risulta evidente. Sospeso temporaneamente anche il servizio di trasporto pubblico locale per Brucciano e Calomini. Per questo, la linea bus Tpl interessata effettuerà, fino a totale ripristino della situazione nel comune di Molazzana, la seguente variazione di percorso: linea E76 Gallicano – Sassi delle 6:25; dalla SP41 non svolta su strada Comunale per Brucciano, ma prosegue per Eglio – Sassi; linea E76 Sassi – Montaltissimo materne delle 8,25: prosegue sulla SP41 non svolta verso Brucciano, Calomini; linea E76 Gallicano – Sassi delle 14,19: prosegue sulla SP41 e non svolta verso Brucciano, Calomini.

"Stiamo cercando di risolvere la problematica quanto prima - spiega il sindaco di Molazzana, Andrea Talani - , nonostante il meteo non ci abbia finora aiutati, contiamo sulle previsioni abbastanza buone dei prossimi giorni. Al momento, fortunatamente, non risultano in pericolo le due abitazioni che si trovano al di sopra della parete franata e lavoriamo per ripristinare la regolare viabilità con assoluta celerità".

Fio. Co.

