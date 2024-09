Malgoli terzo al campionato europeo paralimpico

Il pilota montecarlese Emiliano Malgoli, con protesi ad una gamba dopo un terribile incidente una decina di anni fa, terzo al Campionato Europeo di motociclismo paralimpico. Sul circuito del Mugello, per la European Handy Bridgestone Cup classe 1000centimetri cubici, il più bravo è stato è stato Martin Horky, (Repubblica.Ceca, Yamaha R1) a tagliare per primo il traguardo mantenendo la testa per tutti e 10 i giri di gara, seguito da Emiliano Malagoli (BMW S1000RR) e Lorenzo Picasso (Honda CBR1000RR). Per la classe 600 cc., primo sul podio l’austriaco Jakob Lorenz (Austria, Yamaha R6), seguito da Remo Marinato (Yamaha R6). Gara disputata nel tardo pomeriggio, ma con una temperatura di 32 e 37 gradi sull’ asfalto. Per il campionato Italiano OCTO Cup, nella classe 1000cc. è risultato Picasso primo classificato, seguito da Ivo Arnoldi (BMW) e Alex innocenti (Ducati Panigale).

Per la gara due, con le stesse condizioni atmosferiche, sono partiti in 35 sulla griglia. Gara fluida con il miglior tempo di Horky in 2.02.547. Due cadute senza conseguenze per Montoya e Chatelain. Nel Campionato Europeo in entrambe le classi si riconfermano i podi di gara uno: nella categoria 1000. primo posto per il mattatore del weekend Horky, seguito da Malagoli e Picasso. In campionato, in classifica Malgoli con 101 punti è preceduto da Picasso con 112 e da Honky con 146. Ma la vittoria più bella il montecarlese l’ha ottenuta nella celebrazione celebrare i 10 anni di attività dei Di.Di, la Onlus Diversamente Disabili, protagonista di molte iniziative e che hainiziato l’attività proprio al Mugello. Si è tenuto nel paddock un talk con coloro che hanno da subito creduto in questo progetto, fare il punto della situazione e dei programmi futuri alla presenza di Giovanni Copioli, presidente della Federazione Motociclistica e, fra molti altri big dello sport delle due ruote a motore, Jesper Holm, membro della Commissione Velocità Fim Europa.

Massimo Stefanini