Malagoli in pista alla leggendaria Le Mans

Ci sarà anche Emiliano Malagoli da Montecarlo, oggi e domani, sul mitico circuito di Le Mans, un mito per l’automobilismo, con la leggendaria 24 Ore e che in questo week-end ospiterà la prima prova del Campionato Europeo Paralimpico. Il lucchese è uno che di successi se ne intende, sia in pista sia nella vita dove ha creato un Onlus per la disabilità che funziona a livello nazionale.

E’ la prima tappa della "European Handy Bridgestone Cup", il Campionato Europeo riservato ai piloti disabili giunto ormai alla sua 4ª edizione, nella spettacolare cornice della 24 Heures Moto, il Campionato Mondiale Endurance FIM. Questo primo round in terra francese vedrà la partecipazione di ben 35 piloti, grintosissimi e determinati a dimostrare il loro valore sul velocissimo circuito di 4.185 metri e 14 curve. I driver arriveranno da Italia, Francia, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Austria: queste le provenienze dei piloti che gareggeranno con moto 600 e 1000 che correranno insieme, ma con classifiche separate e tutte gommate Bridgestone.

"Sono tutti avversari forti - dichiara Emiliano - , ma il nemico numero uno da eliminare è dentro di me. Sono tutti i limiti e le paure che, a volte, ci fanno pensare che non possiamo farcela. Ma con me, questi timori non vincono di certo, perché questa gara è troppo importante per salire sul podio e farò il possibile per salire sul gradino più alto". Per Emiliano, che ha perso la gamba destra in un incidente stradale nel 2011, questa gara sarà anche l’occasione per mettere in pista la sua nuova Bmw S1000 RR ricevuta grazie alla collaborazione di Bmw Motorrad Italia. Una moto che ha dato ottimi risultati nei test di febbraio e che promette grandi emozioni, grazie anche al pilota toscano che, in vista di questo primo doppio round, si sente ai massimi livelli sia psicologicamente sia fisicamente. A spronarlo ancora di più ci sarà il pubblico che a Le Mans, in particolare, è in grado di dare una carica incredibile, e un’affinità speciale che lo lega a questa pista, che lui stesso definisce, il "Tempio della velocità".

Prossimi appuntamenti in agosto a Rjieka in Croazia e il primo settembre al Mugello. Come di consueto il Campionato sarà affiancato dai partners che partecipano a questa avventura fermamente voluta da Emiliano Malagoli, fondatore della Onlus Di.Di. Diversamente Disabili, il quale oltre al Campionato Europeo (che ha già vinto) ed Italiano, porta avanti una serie di iniziative dedicate ai ragazzi e alle ragazze disabili.

Massimo Stefanini