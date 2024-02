Malagoli alza ancora l’asticella. Prossima sfida il paratriathlon

Oltre i propri limiti. Emiliano Malagoli, montecarlese, con una protesi che lo accompagna da anni, dopo un gravissimo incidente in moto e fondatore della Onlus "Diversamente Disabili" con cui ha aiutato molte persone, ha deciso davvero di alzare sempre e comunque l’asticella.

Dopo la partecipazione alle gare di moto paralimpiche (con diversi titoli vinti) e alla maratona di New York, adesso si cimenterà con il paratriathlon. Ricordiamo che è una disciplina sfiancante per i normodotati: ci sono varie categorie, la media ad esempio, definita "Olimpica", consiste in 1500 metri a nuoto, 40 chilometri in bicicletta e 10 di corsa. Ma c’è pure l’Ironman: 3800 metri a nuoto, 180 chilometri in bici e 42,195 a corsa, la distanza della maratona.

Malagoli, in questo 2024 oltre a partecipare al campionato di moto italiano e a quello europeo, l’European Handy Cup, (oltre ad una gara Endurance nel mitico circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio), prenderà parte alle competizioni di paratriathlon. Una disciplina articolata e mista che il pilota lucchese ha scelto per allenarsi e per migliorare, di conseguenza, anche le prestazioni in moto. Ormai lo conosciamo Emiliano, un mix di forza, grinta e determinazione che non ama certo crogiolarsi nella sua comfort zone: "Per raggiungere grandi obiettivi - afferma - bisogna andare sempre di più oltre i propri limiti. Solo così potrai raggiungere grandi risultati". Certo, la corsa mi fa sentire più sicuro. Dopo due maratone e due mezze maratone credo di aver raggiunto un buon feeling, ammetto, però, che c’è da fare ancora molto per il nuoto e la bicicletta. Ma sono sempre pronto ad accettare le sfide perché sono quelle che mi motivano di più e mi fanno crescere come uomo e come atleta".

Motivazione e determinazione, quindi, un mantra potente il suo che diffonde anche quando entra nel ruolo di life coach e parla a professionisti e sportivi di tutta Italia. Malagoli annuncia quindi novità, ma anche conferme. In sella alla sua nuova moto, la Bmw S1000 Rr2023, fornita da Bmw Motorrad Italia, che ha rinnovato da poco la partnership, punta alla vittoria sul circuito di Le Mans, che lo ha visto trionfare già nel 2022. La gara si terrà il 19 e 20 aprile in concomitanza con il Campionato del mondo Endurance.

A seguire lo vedremo a Rijeka il 10 e 11 agosto e al Mugello il 31 agosto e il primo settembre.

Massimo Stefanini