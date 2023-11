“Mai sole“ con Rita Dalla Chiesa “Stop agli atti di odio e violenza“

Rita Dalla Chiesa, in veste di membro della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, sabato sarà a Lucca per fare il punto su un tema purtroppo di drammatica attualità. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza di genere, Forza Italia organizza il convegno dal titolo significativo: “Mai Sole”.

L’evento, che si terrà appunto sabato 25 novembre alle 10.30 all’ex Casa del Boia in via Bacchettoni, sarà un’opportunità cruciale per riflettere sulla violenza di genere e domestica. Insieme all’onorevole Rita Dalla Chiesa, componente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, anche l’onorevole Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna e promotrice del Ddl App “Mai sole” e le altre parlamentari toscane, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini.

“In questo momento in particolare, dopo l’efferato atto di violenza che ha colpito la giovane Giulia Cecchettin, non è più tollerabile assistere a questi omicidi”, dichiara la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini. “La morte di Giulia è un’offesa alla dignità delle donne e una violazione dei loro diritti fondamentali. È un atto di odio e di disprezzo per la vita stessa“.

“Forza Italia ribadisce il suo impegno storico nel contrasto alle violenze contro le donne - aggiunge l’onorevole Bergamini - . L’attenzione a tutelare i diritti e la sicurezza delle donne è sempre stata una priorità del partito, riflesso della consapevolezza dell’importanza di creare una società in cui ognuno possa vivere libera da qualsiasi forma di violenza. Recentemente abbiamo proposto un’iniziativa innovativa volta a garantire una maggiore prevenzione e tutela: l’APP di Stato chiamata “Mai sole”. Questa applicazione rappresenta uno strumento concreto per combattere la violenza di genere, offrendo risorse e supporto alle vittime e strumenti efficaci per la prevenzione del fenomeno“.

“Invitiamo tutti a partecipare al convegno “Mai Sole” - sottolinea - , un’occasione unica per unire le forze contro la violenza di genere, promuovendo la consapevolezza e l’impegno di tutti nella costruzione di una società più sicura e giusta per tutti. La partecipazione di cittadini, attivisti e appassionati è fondamentale per amplificare il messaggio di solidarietà e responsabilità collettiva. Uniamoci per dire “Mai Sole” sulla violenza di genere!”.

