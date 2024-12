“Magico Natale“ di Villa Reale. Ultimo week-end: luci, giochi e presepi

Luci, presepi della tradizione lucchese, giochi. Ultimo week-end con il ‘Magico Natale’ di Villa Reale di Marlia, sabato 21 e domenica 22 dicembre, dalle 14 alle 21 quando i cancelli della reggia di Elisa Bonaparte e Maria Luisa di Borbone si apriranno per l’ultima volta, prima della chiusura invernale. La dimora storica, dopo manutenzioni e lavori stagionali, riaprirà il primo febbraio 2025.

Ultima occasione quindi per ammirare lo spettacolo delle architetture luminose in uno dei più importanti e grandi parchi storici d’Europa fra sorprese e meraviglie natalizie, bracieri di legna, vin brulé e Babbo Natale con i suoi elfi. Poi i presepi della tradizione lucchese: quattro i gruppi di varie dimensioni fino a quello a grandezza naturale allestiti da Fontanini Presepi di Bagni di Lucca. Si potranno poi ammirare i presepi in gesso alabastrino di Arte Barsanti di Bagni di Lucca e quelli dell’azienda Etruria della famiglia Pellegrini di Piano di Coreglia.

Infine, grande fervore nelle ‘officine’ ospitate nelle scuderie della Palazzina dell’Orologio dove Babbo Natale è intento a preparare gli ultimi pacchetti e regali e coinvolgerà bimbi e loro genitori con 30 giochi in legno riciclato. Per informazioni e prevendita, villarealedimarlia.it, 0583.30108.

M.S.