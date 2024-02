Magia al piano con Cecino. Esordio lucchese per Aml

Da sempre l’Associazione Musicale Lucchese ospita e valorizza i giovani talenti della musica. Anche nella stagione 2024 c’è spazio per le stelle nascenti e la prima a splendere nel cielo di Lucca è quella del pianista Elia Cecino, che si esibirà all’auditorium del Boccherini sabato alle 17.30.

Cecino, a soli 22 anni, si è aggiudicato il primo premio all’Iturbi International Piano Competition 2023 di Valencia; la giuria gli ha conferito anche i premi speciali per la migliore interpretazione di un concerto di Beethoven e per la migliore interpretazione della musica di Chopin. Elia ha già vinto il primo premio ai concorsi di New Orleans, James Mottram di Manchester e Ricard Viñes di Lleida e ha ricevuto riconoscimenti in ambito internazionale, tra cui il Finalist Prize al 17° Arthur Rubinstein Piano Master Competition di Tel Aviv e il Vendome Virtuoso Award al New York Vendome Prize. I suoi recital del 2021 e del 2023 alla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale sono stati trasmessi in diretta su Rai Radio 3. Nato nel 2001 a Treviso, nel 2019 ha vinto il XXXVI Premio Venezia, concorso riservato ai migliori diplomati dei conservatori italiani. Attualmente si sta specializzando con Eliso Virsaladze e Boris Berman.

In questa speciale occasione Cecino porta a Lucca un programma straordinario, tanto profondo quanto godibile e affascinante, che comprende pagine di Schubert, Brahms e Schumann. Di Schubert ascolteremo Drei Klavierstücke, D. 946, pagine che risalgono al maggio del 1828, ultimo anno di vita dell’autore, e risentono del clima espressivo delle sue ultime opere. Di Brahms Cecino eseguirà Vier Klavierstücke, op. 119, componimento che può essere considerato un sereno congedo dal mondo e dalla vita, carico di amore e nostalgia delle cose terrene. Con Schumann e gli Études symphoniques per pianoforte, op. 13 incontreremo un’opera in cui l’autore spinge il pianoforte a fare ciò che fa un’orchestra e anche oltre, scoprendo un nuovo territorio di sonorità.

Il biglietto per i concerti costa 12 euro (intero); il ridotto 8 (riservato ai soci AML, agli enti convenzionati e ai gruppi di almeno 5 persone); i ragazzi under 14 entrano con 2 euro. L’abbonamento all’intera stagione costa 40 euro.

Da quest’anno i biglietti saranno acquistabili anche online sulla piattaforma Vivaticket. La biglietteria sarà allestita anche al Conservatorio “Boccherini” e aprirà alle 16.30.