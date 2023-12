"Maggiori Risorse per Politiche Sociali, Manutenzioni e Asfaltature"

Maggiori risorse pari a circa 110 mila euro per le politiche sociali e per il sostegno scolastico dei ragazzi con disabilità; risorse aggiuntive per 200 mila euro per le manutenzioni ordinarie, cura del territorio e patrimonio comunale (scuole, verde pubblico, strutture pubblici) e ulteriori 200 mila euro per le nuove asfaltature. Sono questi alcuni dei dati più significativi della variazione n. 7, l’ultima del 2023, al bilancio di previsione 2023-2025, approvata ieri pomeriggio (mercoledì) dal consiglio comunale con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione.