Maestri del Lavoro . Cinque lucchesi premiati a Firenze

Sono cinque i nuovi Maestri del Lavoro di Lucca che sono stati decorati il 1 Maggio a Firenze nel Salone dei Cinquecento in occasione della cerimonia promossa dalla prefettura di Firenze in occasine della Festa del Lavoro.

I nomi. Ecco chi sono i nuovi maestri: Luca Bastianelli, operaio della Fapim spa di Altopascio, con 42 anni di servizio; Alfredo Giusti, operaio in pensione della Bruno Baldassari & F.lli spa di Capannori con 34 anni di servizio; Giampiero Rosellini, impiegato in pensione di Enel Green Power Italia srl con 39 anni di servizio; Federico Tedesco, quadro della Banca Nazionale del Lavoro spa - Gruppo Bnp Paribas con 31 anni di servizio e Carlo Guidotti, impiegato della Sofidel spa di Porcari con 41 anni di servizio.

Alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, conferite dal Presidente della Repubblica in occasione della Festa del Lavoro, ha partecipato l’assessore del Comune di Lucca Paola Granucci, in rappresentanza del sindaco Mario Pardini e dell’amministrazione comunale,

Durante la cerimonia sono stati premiati i cinque cittadini di Lucca e provincia – e con loro anche Fabio Frilli, che lucchese non è ma per anni ha lavorato nella nostra città come diretto del Banco di Lucca e del Tirreno – insigniti del riconoscimento di Maestri del Lavoro per l’impegno, la competenza e la dedizione dimostrati nel corso della loro carriera professionale.

La cerimonia, promossa come ogni anno dalla Prefettura di Firenze, ha rappresentato un momento solenne di riflessione sul valore del lavoro e sull’importanza del contributo quotidiano di tante persone alla crescita e al benessere della collettività.

Il Comune di Lucca si congratula con i premiati e rinnova l’apprezzamento per il loro significativo ruolo nel tessuto produttivo e sociale del territorio.