L’uomo dalle mani d’oro. Imbimbo, il massaggiatore di attori, calciatori e vip

Ha curato i muscoli di Roberto Baggio, Marco Pantani, Jerry Calà, Renato Zero e molti altri Vip, tra sportivi (anche giocatori della Fiorentina in passato) ed artisti.

Carmine Imbimbo è un esperto di massaggio olistico posturale e dal 2016 dirige lo studio in via Fermi, a pochi passi dal centro di Altopascio. Ma lavora in questo settore da oltre 40 anni, esercitando a Firenze, Livorno, Empoli, Cremona. Tratta tutto ciò che riguarda le problematiche osteo-articolari o lesioni tendinee, sviluppando un metodo che lenisce il dolore e che punta anche sull’aspetto emozionale. I suoi clienti arrivano dalla zona, ma anche da Bologna, dalla Lombardia e da molte altre Regioni.

Ma ci racconti dei suoi clienti vip...

"Tutto è partito con Jerry Calà. Perché subì un grave incidente ad una gamba, aveva notevoli problemi e in quel periodo si esibiva a Castiglioncello in una nota discoteca, dove avevo in cura una parente dei titolari. Il passaparola fece in modo che ci incontrassimo. Riuscii a risolvere la situazione anche se dovetti seguirlo a Bari dove stava girando un film, a Milano e in altri luoghi, quando si riaccendeva il dolore. Tempo dopo ricevetti una telefonata dall’ex Gatto di Vicolo Miracoli perché il suo amico Roberto Baggio, lamentava grosse difficoltà alle ginocchia. Venne in incognito da me perché c’erano vincoli contrattuali vari e lo rimisi in sesto".

"Commovente la storia di Marco Pantani, era caduto rompendosi in vari punti. Con la squadra dell’epoca era spesso a Montecatini e così, visto che ebbi modo di curare la cugina, lei gli segnalò il mio nome. Fece con me 14 sedute. Persona di grande umanità, non avrei mai pensato o immaginato la fine che ha fatto. Un’altra volta c’era Renato Zero in concerto a Firenze, mi chiamarono e gli sistemai un problema. Ricordo ancora nitidamente – chiosa Imbimbo – che sia Renato Zero sia Baggio vollero a tutti costi farmi un regalo supplementare oltre al pagamento della prestazione professionale. Ho in cura anche un musicista, un violinista di Bassano del Grappa, Sebastiano Vianello. Si conoscono le persone e farle sentire bene è la maggiore gratificazione".

Massimo Stefanini