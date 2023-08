Lungo la “Via della Seta“ Il racconto di Zavattari

La quinta serata di “Borgo è bellezza“ corre lungo la Via della Seta che, fin dall’antichità, ha unito Oriente e Occidente. Stasera alle 21 appuntamento a Diecimo in piazza della Torre: Francesco Zavattari incanterà il pubblico con la storia della Via della Seta e dell’importanza che il territorio di Borgo a Mozzano ha avuto per la coltivazione dei bachi. Una serata che si annuncia molto suggestiva, in cui Zavattari racconterà anche le caratteristiche della seta: un filato di estremo pregio che ancora oggi viene utilizzato per abiti e tessuti preziosi.

Francesco Zavattari è un artista di fama internazionale che si esprime usando diverse forme di arte e che lavora quotidianamente con l’America e la Cina. La sua esperienza, insieme alla sua arte appunto, saranno il fil rouge dello spettacolo che trasporterà il pubblico in terre lontane, partendo proprio da Borgo a Mozzano.

Il relatore, inoltre, sarà intervallato da momenti di musica e teatro che permetteranno agli spettatori di immergersi nelle atmosfere a metà tra Oriente e Occidente, in maniera emozionante. La serata sarà presentata da Claudia Giannecchini. “Borgo è Bellezza“ è organizzato dal Comune di Borgo a Mozzano con la produzione artistica di NERO creativelab. Tutte le serate sono ad ingresso gratuito. Per informazioni contattare l’Ufficio cultura del Comune di Borgo a Mozzano ai numeri 0583.820441 e 347.9002651.