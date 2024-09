Lunedì la prima campanella. Oltre millecinquecento gli studenti sui banchi di scuola

Sono oltre 1.500 gli studenti che da lunedì torneranno sui banchi di scuola negli istituti che fanno riferimento all’ISI di Barga ed al Comprensivo di Barga. Al comprensivo la prima campanella suonerà, tra primaria, infanzia, medie, per circa 650 alunni; all’ISI di Barga, che mette insieme l’Istituto Alberghiero, i Licei (Linguistico, Economico Sociale, scienze dell’informazione e classico) oltre all’ITT "Ferrari" di Borgo a Mozzano al momento gli iscritti sono 870, ma proprio in questi giorni stanno giungendo nuove iscrizioni che potrebbero portare il numero complessivo a circa 900.

Lo riporta la dirigente scolastica Iolanda Bocci, da tanti anni alla guida delle scuole dell’ISI di Barga, ma adesso anche dirigente pro tempore per l’Istituto Comprensivo di Barga; in attesa che si sblocchi la vicenda relativa ai ricorsi sulle nomine dei dirigenti. Si conta comunque che presto possa arrivare al Comprensivo di Barga il nuovo dirigente scolastico, dopo l’andata in pensione di Patrizia Farsetti. Per quanto riguarda le superiori, i nuovi iscritti sono oltre 180 di cui circa 60 all’istituto tecnico “Ferrari“. "In generale dunque - spiega la Bocci - la scuola che ha migliorato di più le iscrizioni è appunto l’ITT di Borgo a Mozzano con totali 183 iscritti. Vanno bene anche i Licei con 366 iscritti e si confermano i dati dell’alberghiero con un totale di 305 iscritti, compreso anche i corsi serali per adulti". Per quanto riguarda le scuole del comprensivo, ovvero le primarie di Barga, Fornaci e Filecchio, le medie di Barga e Fornaci, le scuole dell’infanzia di Barga, Fornaci, Filecchio e Castelvecchio, siamo leggermente in calo come numeri di iscritti, a conferma di un marcato decremento demografico che non riguarda solo questo territorio. La campanella suonerà per superiori e scuole dell’obbligo il 16 settembre.

Per il primo giorno di scuola, orari diversificati per le scuole dell’obbligo, ma tutte con inizio il 16 settembre; prima campanella per le prime classi delle superiori alle 8.30, mentre le altri classi entreranno un’ora dopo. Per l’ISI di Barga, la scuola è ancora interessata dal progetto per la ricostruzione di un’intera ala della scuola e dell’aula magna, oltre che dei laboratori di cucina dell’alberghiero; tutti edifici che sono stati demoliti perché non più rispondenti alle normative antisismiche e di sicurezza e che saranno ricostruiti ex novo.

"I lavori stanno procedendo come da progetto iniziale - spiega la dirigente Bocci - e con il 2025 avremo la nuova aula magna ed una nuova ala, peraltro anche più capiente del vecchio edificio; dovremmo inaugurare la nuova ala con l’inizio del prossimo anno scolastico ed a primavera 2025 anche le nuove cucine dell’alberghiero".

Luca Galeotti