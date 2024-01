Lunedì il riscontro sulla salma di Michelini

Sarà effettuato lunedì prossimo all’obitorio del Campo di Marte il riscontro diagnostico per chiarire le cause del decesso dello psichiatra Stefano Michelini, 64 anni, lucchese, morto in piena notte due giorni fa nella sua abitazione per un improvviso malore.

A chiedere un accertamento è stato il medico di base dello psichiatra, con lo scopo di chiarire l’origine di questo fatale malore e capire se sia eventualmente legato in qualche modo alla terapia che stava seguendo per una patologia tumorale

Michelini, psichiatra e ricercatore scientifico, dopo la laurea con lode a Pisa, si era perfezionato in psicologia della sport negli Stati Uniti dive aveva vissuto alcuni anni. Era stato poi assunto come motivatore in squadre di calcio professionistiche, dall’Udinese al Napoli e alla Reggina. Lascia due figli, uno dei quali Alessandro, ex calciatore rossonero nella stagione 2008/2009.