L’Under 12 del DRK baseball parte in quarta. Arrivano tre vittorie su quattro in trasferta

Ottima partenza per gli Under 12 del DRK baseball che in trasferta vincono tre partite su quattro della Tuscany winter league 2024, portando a casa ben tre vittorie consecutive rispettivamente contro Estra Siena, Lancers Lastra a Signa e Antella con i risultati di 10-0, 4-1 e 4-3 incassando la sola sconfitta con il Livorno per 6 a 5.

I ragazzi della DRK Sport Nova Saca di Capannori sono stati impegnati a Pontassieve e ad Arezzo nelle prime due delle quattro giornate del campionato indoor giovanile. La squadra formata dai giovanissimi atleti Federico Bianchi, Francesco Brogi, Francesco Cadringher, Gabriele D’Amico, Roberto D’Amico, Edoardo Frediani, Luca Martini, Lorenzo Porto, Martin Prosper, Kevin Prosper e Giorgio Sanson è partita da subito con il piede giusto, facendo registrare in entrambi gli incontri un bel vantaggio, gestito sapientemente nel corso delle partite.

Soddisfatti il manager Marco Simi, la coach Marina Cadringher e il vice Emanuele Sanson.

B.D.C.