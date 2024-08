Luna Park dal 24. Giostre e giochi al “Don Baroni“ da 105 anni

Conto alla rovescia anche per il Luna Park di piazzale Don Baroni che apre le “danze“ sia alla Notte Bianca di sabato 31 che, più in generale, al Settembre Lucchese 2024. La data del taglio del nastro del Piazzale dei divertimenti è quella di sabato 24 agosto alle 20, presenti le autorità. A seguire, come da tradizione, dalle 20.30 alle 21.30, tutte le attrazioni in gratuità aspettano il pubblico lucchese e non solo. “E per rendere la serata indimenticabile, basterà alzare gli occhi al cielo per lo spettacolare show pirotecnico - annuncia Salvatore Alberto De Luca, presidente della commissione Luna Park - . L’invito è per tutti a unirsi a noi, sabato 24, in Piazzale Don Franco Baroni per una notte di pura gioia“.

Le novità non mancano, come ci anticipa De Luca. “Tantissime attrazioni, tra cui diverse novità assolute che sveleremo un po’ alla volta. Una tra tutte la torre itinerante più alta d’Europa, in cima lo spettacolo sarà ineguagliabile“. In programma i più attesi appuntamenti della tradizione. “Anche quest’anno tornerà la Notte rosa, la giornata dedicata ai bambini diversamente abili che potranno liberamente venire a divertirsi a bordo delle nostre attrazioni a velocità moderata. E poi - aggiunge Alberto De Luca - ovviamente la Festa dello Studente, con migliaia di biglietti con scontistiche che verranno distribuiti nelle scuole“. Tra le attrazioni alcune novità assolute come la Torre, ma anche graditi ritorni, come le “classiche“ e irrinunciabili macchine a scontro, quest’anno in versione rinnovata.

“Ce ne sarà, come sempre, per tutti i gusti. Per noi è sempre un appuntamento di grande emozione quello con la città di Lucca - così il presidente della commissione Luna Park - , che attendiamo con gioia. L’anno scorso fu un’edizione davvero speciale, colma di gratificazioni. Ci auguriamo di ripeterla se non superarla“. I numeri – anche di “anzianità“ – ci sono tutti.

“Quest’anno taglieremo il nastro della 105esima edizione del Luna Park lucchese. Un lungo cammino insieme sempre all’insegna del sano divertimento, in totale sicurezza, ma anche con la leggerezza che ci fa tornare magicamente tutti bambini“.

L.S.