Lu.Me. al fianco della Caritas

Anche per le festività 2024, il progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica, con le sue 9 aziende (A.Celli Group, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Valmet Tissue Converting, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) insieme a Confindustria Toscana Nord, è a fianco della Caritas diocesana di Lucca nelle iniziative natalizie. Lo scopo è aiutare famiglie e bambini seguiti da Caritas con un gesto che sostiene anche gli esercizi commerciali del territorio, destinando risorse per acquistare abiti, giocattoli, prodotti per l’igiene e alimentari da mettere sotto l’albero. Gli esercizi commerciali di Lucca che hanno aderito quest’anno sono libreria Mondadori, Il Collezionista, Erbario Toscano, Enoteca Massei, Jolly Giochi. I regali acquistati sono destinati ai Centri di Ascolto della Piana di Lucca e della Mediavalle.